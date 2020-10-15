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15 жовтня 2020, четвер, 10:30 15
Економіка 2020-10-15T13:00:05+03:00
Українські Новини
Долар в обмінниках подорожчав. Курс валют в Україні після святкового вихідного

Долар в обмінниках подорожчав. Курс валют в Україні після святкового вихідного

Надежда Комендантова
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Курс долара.
Курс долара.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 2,62 коп. до 28,4339 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD в порівнянні з 13 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,10 коп. до 33,0067 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,33 коп. до 33,4755 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,2170 28,4339 33,0067 33,4755 3,32 3,80
Максимальний 28,3500 28,5000 33,2000 33,7500 3,61 5,00
Мінімальний 28,0000 28,3500 32,6300 33,2400 2,50 3,63

Як повідомляли Українські Новини,  14 жовтня всі банки були закриті у зв'язку з державним святом.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.


Раніше експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати понад 30 гривень.

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