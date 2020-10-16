COVID-19 виявили ще у понад 20 працівників Запорізької АЕС

В Енергодарі Запорізької області коронавірусом заразилися ще 48 осіб у той час, як в Україні виявили новий рекорд за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19,

Як передають Українські Новини, про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Енергодара Павло Музика.

"Сьогодні в нашому місті 48 нових випадків хворих. Серед них 22 працівники Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), 2 Співробітників ДТЕК і 7 дітей", - сказав Музика.

Відзначається, що подібний показник захворюваності для міста є рекордний з початку пандемії коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, влада Енергодара Запорізької області все ж прийняли рішення обмежити в'їзд і виїзд з міста через погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Дія особливого пропускного режиму вступила в чинності 9 жовтня о 6:00 і триватиме до 00:00 1 листопада.

Крім того, у Запоріжжі спалах коронавірусу виявили серед працівників 3 судів – Орджонікідзевського, Шевченківського і Комунарського районних судів.

Також у Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні тимчасово припинили приймати хворих на коронавірус через майже 100% заповненість ліжок, які були виділені для пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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