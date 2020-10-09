В Енергодарі ввели пропускний режим на кордонах міста через поширення коронавірусу

У той час як в Україні третій день поспіль фіксують рекордний приріст хворих на коронавірус, влади Енергодара Запорізької області все ж прийняли рішення обмежити в'їзд і виїзд з міста через погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Як передають Українські Новини, про це в четвер, 8 жовтня, повідомила пресслужба Енергодарської міської ради. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Дія особливого пропускного режиму вступило в чинності 9 жовтня о 6:00 і триватиме до 00:00 1 листопада. Повідомляється, що на дорогах, що ведуть до Енергодара, буде проводиться цілодобове чергування співробітників Національної поліції, військовослужбовців ЗСУ та медичних працівників. "Транспортні засоби загального користування, які в'їжджають в місто, підлягатимуть обов'язковому огляду на дотримання правил карантину ", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що працівники стратегічно важливих підприємств і службовий транспорт зможуть безперешкодно в'їжджати в Енергодар при наявності спеціальних пропусків. Як повідомляли Українські Новини, що раніше обласна комісія з питань ТЕБ та НС доручила владі Енергодара виконувати пункти постанови КМУ "Про запобігання поширенню на атомних електростанціях України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2". Одним з пунктів цієї постанови є обмеження в'їзду і виїзду на територію АЕС і міст-супутників, яким є Енергодар. Також повідомлялося, що через практично повну заповненість хворими Запорізька обласна інфекційна лікарня припинила приймання пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.