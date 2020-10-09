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09 жовтня 2020, пʼятниця, 15:23 5
Суспільство 2020-10-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
В Енергодарі ввели пропускний режим на кордонах міста через поширення коронавірусу

В Енергодарі ввели пропускний режим на кордонах міста через поширення коронавірусу

Константин Долгий
Енергодар, коронавірус в Україні, Попуск
Блок-пост на дорозі. Фото: depositphotos.com
Блок-пост на дорозі. Фото: depositphotos.com

У той час як в Україні третій день поспіль фіксують рекордний приріст хворих на коронавірус, влади Енергодара Запорізької області все ж прийняли рішення обмежити в'їзд і виїзд з міста через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 8 жовтня, повідомила пресслужба Енергодарської міської ради.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Дія особливого пропускного режиму вступило в чинності 9 жовтня о 6:00 і триватиме до 00:00 1 листопада.

Повідомляється, що на дорогах, що ведуть до Енергодара, буде проводиться цілодобове чергування співробітників Національної поліції, військовослужбовців ЗСУ та медичних працівників.

"Транспортні засоби загального користування, які в'їжджають в місто, підлягатимуть обов'язковому огляду на дотримання правил карантину ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники стратегічно важливих підприємств і службовий транспорт зможуть безперешкодно в'їжджати в Енергодар при наявності спеціальних пропусків.

Як повідомляли Українські Новини, що раніше обласна комісія з питань ТЕБ ​​та НС доручила владі Енергодара виконувати пункти постанови КМУ "Про запобігання поширенню на атомних електростанціях України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Одним з пунктів цієї постанови є обмеження в'їзду і виїзду на територію АЕС і міст-супутників, яким є Енергодар.

Також повідомлялося, що через практично повну заповненість хворими Запорізька обласна інфекційна лікарня припинила приймання пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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