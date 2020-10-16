COVID-19 виявили одночасно в трьох судах Запоріжжя

В Запоріжжі спалах коронавірусу виявили серед працівників Орджонікідзевського, Шевченківського і Комунарського районних судів у той час, як в Україні знизилася кількість пацієнтів з COVID-19 , яким потрібна госпіталізація.

Як передають Українські Новини, відповідні заяви зробили в пресслужбах даних установ.

Повідомляється, що в кожному з трьох установ діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 поставили по одному працівнику. Всі троє перебувають на лікарняному.

Відзначається, що суди не припиняють свою роботу у зв'язку з виявленими випадками коронавірусу, однак працівники установ звернулися до громадян з проханням мінімізувати відвідування установ і всі звернення здійснювати дистанційно.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні тимчасово припинили приймати хворих на коронавірус через майже 100% заповненість ліжок, які були виділені для пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Також влада Енергодара Запорізької області прийняли рішення обмежити в'їзд і виїзд з міста через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

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