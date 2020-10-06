У Запоріжжі обласна інфекційна лікарня припинила прийом пацієнтів з COVID-19, — ЗМІ

У Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні тимчасово припинили приймати хворих на коронавірус, тоді як в Україні за добу різко зросла кількість пацієнтів з COVID-19 , яким потрібна госпіталізація.

Як пише Actual Today, про це розповів директор Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко.

Причиною такого рішення керівництва медустанови стала майже 100% заповненість ліжок, які були виділені для пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

"Є відповідне спільне рішення міського та обласного департаментів. Міські лікарні приймають таких пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

При цьому нових хворих з коронавірусною інфекцією стали розподіляти по інших медичних закладах міста, у яких є договір з Національною службою здоров'я України.

Зазначається, що всього з початку пандемії в обласну інфекційну лікарню надійшло майже 500 осіб з діагнозом COVID-19. Від ускладнень померли 28 пацієнтів, 6 з них — за минулий тиждень.

Як повідомляли Українські Новини, аналогічна ситуація сталася в Одесі, де практично все медустанови для пацієнтів з COVID-19 стали масово відмовляти людям з коронавірусом через заповнюваність медзакладів.

Також повідомлялося, що кількість летальних випадків, викликаних захворюванням COVID-19, зросла майже в три рази за минулу добу.

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