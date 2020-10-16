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16 жовтня 2020, пʼятниця, 08:24 10
Суспільство 2020-10-16T11:45:05+03:00
Українські Новини
Сьогодні 219-й день карантину: які обмеження діють в регіонах України

Сьогодні 219-й день карантину: які обмеження діють в регіонах України

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Covid-19, ковід
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сім обласних центрів потрапляють в "червону" тоді сьогодні почався 219-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як з понеділка Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні.

На засіданні Кабміну 13 жовтня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 1 січня 2021 року.

До цієї дати залишилося 77 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. Населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіку, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів  продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року.

Раніше Кабмін заборонив проведення масових заходів  за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій" зонах.

Тим часом, кількість нових випадків зараження коронавірусів в Україні знову переступила позначку в 5 000.

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