Половина українців можуть залишитися без пенсій. Як зміняться вимоги до стажу до 2027

В Україні вимоги щодо стажу будуть зростати щорічно до 2027 року, коли тільки половина українців зможуть вийти на пенсію в 60 років . Так, вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки в 2027-му не становитимуть 35 років Про це пише Обозреватель.

Якщо 60 років вам виповниться в 2027-м уабо пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026-му - 34 роки і так далі. На сьогодні мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років.

Як розрахувати свій стаж і вихід на пенсію. Фото: Обозреватель

Всього за рік, з липня минулого року по липень 2020 го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилося на 565 тис. осіб. І демографічна ситуація тут ні при чому. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

Але є і демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроєкту про запуск накопичувальної пенсійної системи):

Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися майже виключно за рахунок населення працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старше зростє до 32%.

Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знову урізали субсидії ще на 2,16 млрд гривень.

Також в Україні дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня до 2021-го року.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини