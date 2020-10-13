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13 жовтня 2020, вівторок, 05:15 5
Суспільство 2020-10-13T05:15:01+03:00
Українські Новини
Половина українців можуть залишитися без пенсій. Як зміняться вимоги до стажу до 2027

Половина українців можуть залишитися без пенсій. Як зміняться вимоги до стажу до 2027

Анна Рудык
вимоги, пенсійний вік, пенсія, пенсійний стаж
Пенсії. Фото: Pixabay
Пенсії. Фото: Pixabay

В Україні вимоги щодо стажу будуть зростати щорічно до 2027 року, коли тільки половина українців зможуть вийти на пенсію в 60 років. Так, вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки в 2027-му не становитимуть 35 роківПро це пише Обозреватель.

Якщо 60 років вам виповниться в 2027-м уабо пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026-му - 34 роки і так далі. На сьогодні мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років.

Як розрахувати свій стаж і вихід на пенсію. Фото: ОбозревательЯк розрахувати свій стаж і вихід на пенсію. Фото: Обозреватель

Всього за рік, з липня минулого року по липень 2020 го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилося на 565 тис. осіб. І демографічна ситуація тут ні при чому. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

Але є і демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроєкту про запуск накопичувальної пенсійної системи):

  • Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися майже виключно за рахунок населення працездатного віку.
  • За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старше зростє до 32%.
  • Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні  знову урізали субсидії ще на 2,16 млрд  гривень.

Також в Україні дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня  до 2021-го року.

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