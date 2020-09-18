Зарплати і пенсії підвищать, але не всім: що чекати українцям від держбюджету-2021

Новий проект держбюджету на 2021 рік передбачає перерахунок пенсій українцям тричі, а також зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень .

Про це пише Obozrevatel .



Відповідно до проєкту держбюджету, мінімалку підвищать до 6000 гривень в січні і до 6500 гривень в липні. Слідом виростуть і витрати на заробітні плати бюджетників. Наприклад, витрати на освіту підвищать на 28%, і велика частина цієї суми піде саме на фонд оплати праці.

На 30% зростуть оклади в єдиній тарифній сітці з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

Мінімальну пенсію поступово підвищать з 1769 до 2100 гривень.

Мінімальні пенсії:

з 1 січня - 1769 гривень;

з 1 липня - 1 854 гривень;

з 1 грудня - 1934 гривень.

Максимальні пенсії:

з 1 січня - 17 690 гривень;

з 1 липня - 18 540 гривень;

з 1 грудня - 19 340 гривень.

Крім того, всі пенсіонери старше 75 років зможуть отримувати додатково до 400 гривень. З 2020 року така ж правило почало діяти для українців віком від 80 років. До речі, доплати для таких українців тривати і в цьому році (по 500 гривень), але за умови, що їх виплата не вище за середню зарплату.

Також з 2020 року почали індексувати виплати щорічно 1 березня. Індексація буде відбуватися як мінімум на 50% рівня інфляції і 50% від зростання зарплат.



Нагадаємо, раніше радник Зеленського розповів, що буде з пенсіями в 2021 .



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