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28 вересня 2020, понеділок, 18:04 6
Суспільство 2020-09-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
Використовує аварію в політичних цілях: постраждала в ДТП з Сопельник звинуватила Сергія Притулу у брехні

Використовує аварію в політичних цілях: постраждала в ДТП з Сопельник звинуватила Сергія Притулу у брехні

Валерия Драгомирова
Сергій Притула, Лілія Сопельник, Анжела Печенізька, ДТП з тещею Притули
Сергій Притула. Фото: goloszmin.org
Сергій Притула. Фото: goloszmin.org

Потерпіла в ДТП за участі Лілії Сопельник, тещі кандидата в мери Сергія Притули, Анжела Сопельник звинувачує Притулу у брехні щодо нібито її відмови від допомоги і використання ним аварії в політичних цілях.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Мені дуже не подобається поведінка як адвоката, так і зятя Лілії Сопельник Сергія Притули, тому що він скрізь зараз починає заявляти про те, що ми відмовлялися від допомоги, що ми всі зустрічі відхиляли, тобто, що ми йшли в ігнор. Хочу сказати, що людина просто безсовісно бреше. Я, звичайно, розумію, що він зараз бореться за мерську табуретку, але не варто брехати там, де взагалі-то була біда і біда велика", - сказала потерпіла.

Вона додала, що у Сопельник і її родичів була можливість допомогти потерпілим, але вони нею не скористалися.

"Якби вони хотіли допомогти - у них була для цього можливість. І адвокати мої були готові говорити, і рахунок був відкритий - будь ласка, ніхто не приховував, хочете - допомагайте. Але за весь цей час жодного разу Лілія Сопельник до мене в реанімацію не прийшла і з лікарями не говорила, як мій стан, ні сама сім'я Притули, хоча вони розповідають, як вони нам допомагають", - додала Печенізька.

Потерпіла також звинуватила Притулу у використанні ДТП у своїх політичних цілях як кандидата в мери столиці.

"Ось це брехня ... він звинувачує когось у політичних цілях, хоча сам цю аварію і використовує в політичних цілях. Як то кажуть, негативна реклама - теж реклама", - підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Анжела Печенізька заявила, що загалом отримала 195 тис. гривень виплат на допомогу, але рік уже ніхто не платить. До того ж після ДТП ні разу не зустрічалася з Лілією Сопельник.

Також постраждала сподівається, що суд винесе обвинуваченій справедливе покарання.

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