Постраждала у справі тещі Притули сподівається на справедливе покарання для Сопельник

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я б хотіла справедливого покарання, але ми ж дорослі люди й розуміємо, що в нашій країні для народу одне покарання, а для небожителів - інше. Там закон стає м'яким", - сказала потерпіла.

При цьому вона висловила сумнів в тому, що покарання буде достатнім для Сопельник.

"Судячи з того, що Лілія Сопельник з себе зараз робить шалено хвору жінку, то я дуже сумніваюся в достатньому покаранні для неї. Швидше за все, це їх така тактика", - підсумувала очікування потерпіла.

Вона підкреслила, що за рік витратила на своє лікування понад 500 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Печенізька заявила, що загалом отримала 195 тис. гривень виплат на допомогу, але рік уже ніхто не платить.

Також захист обвинуваченої в скоєнні ДТП Лілії Сопельник просить суд про закрите засідання.

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