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07 липня 2020, вівторок, 19:10 8
Суспільство 2020-07-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
Київ виділив 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках

Київ виділив 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках

Ирина Николенко
Позняки, постраждалі від вибуху, вибух газу в багатоповерхівці
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

У той час, як постраждалі жителі живуть у інтернаті, Київська рада виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі, під час якого загинули 5 осіб, 16 квартир зруйновано і пошкоджено 40. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київради, передають Українські Новини.

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати виділили кошти для виплати одноразової адресної матеріальної допомоги постраждалим внаслідок руйнування будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Дарницькому районі міста Києва. Гроші передбачені для проведення ремонтних робіт, придбання меблів та необхідної побутової техніки. Загалом це 20 млн гривень", – написано в ньому.

Для проведення ремонтних робіт передбачаються кошти в розрахунку 2925 гривень за квадратний метр, щоб придбати мінімально необхідні меблі для двокімнатної квартири Київрада заклав суму 124 тис. гривень, 140 тис. гривень для трикімнатної.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що матеріальну допомогу від міста – від 50 до 100 тис. гривень – отримали вже 30 постраждалих і в найближчими днями виплати отримають всі.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Кличко заявив, що Київ має намір виділити 50-100 тис. гривень допомоги постраждалим в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі до 2 липня.

Володимир Зеленський передав ключі від 12 нових квартир постраждалим від вибуху багатоповерхівці на Позняках.

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