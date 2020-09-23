Будинок, який вибухнув на Позняках, почали зміцнювати через 3 місяці після події

В будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня 2020 року стався вибух , почалися підготовчі роботи до процесу зміцнення. Про це повідомили в КМДА .

Представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, разом з рятувальниками КАРС "Київська служба порятунку" і ДСНС, оглянули аварійний шостий під'їзд за допомогою колінчатого підйомника.

"За тиждень будівлю повинні очистити від залишків сміття, після чого почнеться процес зміцнення. Усередині утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей", - повідомили в КМДА.

В Управлінні з питань цивільного захисту пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, жителі зможуть потрапити в будівлю, щоб винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку.

Як повідомляли Українські Новини, КМДА виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі.

Раніше МВС перевіряло версію причини вибуху житлового будинку на Позняках через непрофесійні дії співробітниками компанії "Київміськгаз", а саме – недотримання технологій повірки лічильників.

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