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23 вересня 2020, середа, 20:18 5
Суспільство 2020-09-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Будинок, який вибухнув на Позняках, почали зміцнювати через 3 місяці після події

Будинок, який вибухнув на Позняках, почали зміцнювати через 3 місяці після події

Ольга Фандорина
Демонтаж, вибух, вибух в Києві, демонтаж будинку, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

В будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня 2020 року стався вибух, почалися підготовчі роботи до процесу зміцнення. Про це повідомили в КМДА.

Представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, разом з рятувальниками КАРС "Київська служба порятунку" і ДСНС, оглянули аварійний шостий під'їзд за допомогою колінчатого підйомника.

"За тиждень будівлю повинні очистити від залишків сміття, після чого почнеться процес зміцнення. Усередині утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей", - повідомили в КМДА.

В Управлінні з питань цивільного захисту пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, жителі зможуть потрапити в будівлю, щоб винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку.

Як повідомляли Українські Новини, КМДА виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі.

Раніше МВС перевіряло версію причини вибуху житлового будинку на Позняках через непрофесійні дії співробітниками компанії "Київміськгаз", а саме – недотримання технологій повірки лічильників. 

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