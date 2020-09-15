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15 вересня 2020, вівторок, 20:30 8
Суспільство 2020-09-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
У п'ятницю розпочнеться підготовка до демонтажу будинку на Позняках, в якому в червні стався вибух

У п'ятницю розпочнеться підготовка до демонтажу будинку на Позняках, в якому в червні стався вибух

Александр Савич
Демонтаж, Київ, демонтаж будинку, вибух на Позняках
Готувати будинок на Позняках до демонтажу почнуть в п'ятницю, 18 вересня. Фото: МВС
Готувати будинок на Позняках до демонтажу почнуть в п'ятницю, 18 вересня. Фото: МВС

Слідом за отриманням постраждалими від вибуху в будинку на Позняках нових квартир, стало відомо, коли почнуться підготовчі роботи перед демонтажем будинку на Позняках, в якому в червні стався вибух. Про це повідомляє Сегодня.

Цієї п'ятниці, 18 вересня, в Києві почнуть підготовчі роботи з укріплення пошкоджених конструкцій будинку на Позняках, який був частково зруйнований в результаті вибуху в червні цього року.

Підготовчі роботи триватимуть 2 тижні.

Після цих робіт будинок буде повністю демонтовано.

"Згідно з планами проєктувальників, підготовчі роботи займуть два тижні. Після цього приступимо до встановлення кріплення, яке стримуватиме конструкції будівлі для безпечного демонтажу. Для цього біля пошкодженого будинку потрібно встановити огорожу, а також вагончики для будівельників, обладнати місце для техніки, яка буде задіяна в роботі. Все це входить в перелік підготовчих робіт.

Для нас найважливіше - це установка самого кріплення. Щоб нічого не відвалилося і не впало, а всі заплановані роботи пройшли благополучно", - говорять в управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

Після того, як будинок зміцнять, жителі постраждалих квартир зможуть забрати з них свої речі, які будуть виносити з будинку рятувальники.

Як повідомляли Українські новини, Київська рада виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках.

Також в МВС назвали основну версію причини вибуху в будинку на Позняках.

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