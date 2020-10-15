У Львівській області школи йдуть на канікули, а ВНЗ - на "дистанційку" з понеділка

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує школам почати канікули, а вищим навчальним закладам - перейти на дистанційну форму навчання з 19 жовтня. Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "Комісія прийняла рішення рекомендувати установам загальної середньої освіти області встановити з 19 по 30 жовтня 2020 канікули", - сказано в ньому. У наступний період школам рекомендовано розглянути можливість переходу на дистанційну та змішану форму навчання з урахуванням епідемічної ситуації. "Також рекомендується установам професійного (професійно-технічного) освіти, професійного передвищої і вищої освіти перейти з 19 жовтня по 15 листопада 2020 на дистанційну форму навчання", - сказано в повідомленні. Перехід рекомендується провести з виїздом із гуртожитків студентів, крім сиріт, осіб без батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій і "червоних" карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, а також здобувачів, які суміщають навчання з роботою. Як повідомляли Українські новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року. Також Кабмін заборонив проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій" зонах. Крім того, кількість нових випадків зараження коронавірусів в Україні знову переступила позначку в 5 000 .