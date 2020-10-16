НБУ знову знизив гривню перед вихідними, - опублікований офіційний курс

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD , що встановлюється ним на 16-18 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 жовтня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6193 1 долар США 28,3365 1 швейцарський франк 31,0010 10 ієн 2,6933 10 російських рублів 3,6275

Як повідомляли Українські Новини, в четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився в порівнянні з 13 жовтня на 2,62 коп. до 28,4339 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 3,16 коп. до 28,2170 UAH/USD.

Водночас у четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився порівняно з 13 жовтня на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше ніж 30 гривень.

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