Курс євро для платіжних карток знизився

У четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився у порівнянні з 13 жовтня на 2,81 коп.

до 28,4717 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп.

до 28,1361 UAH/USD, тоді як