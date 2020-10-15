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15 жовтня 2020, четвер, 13:33 14
Фінанси 2020-10-15T18:00:04+03:00
Українські Новини
Курс євро для платіжних карток знизився

Курс євро для платіжних карток знизився

Елена Новикова
Курс, курс долара, курс євро, Євро, Долар, курс для платіжних карток
Банківська картка Фото: pixabay
Банківська картка Фото: pixabay

У четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився у порівнянні з 13 жовтня на 2,81 коп. до 28,4717 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,55 коп. до 28,1361 UAH/USD, тоді як в київських обмінниках подорожчав також долар.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карток знизився на 4,27 коп. до 32,9404 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,10 коп. до 33,5343 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карток:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 28,1361 28,4717 32,9404 33,5343 3,25 4,39
Максимальний 28,3198 28,8000 33,2200 33,9500 3,50 5,00
Мінімальний 27,0000 28,3500 31,5000 33,3796 3,00 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Раніше експерти розповіли, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин.

Крім того, експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік.

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