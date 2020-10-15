підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 жовтня 2020, четвер, 05:15 43
Фінанси 2020-10-15T13:15:09+03:00
Українські Новини
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав

Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 жовтня, у той час, як аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD, що встановлюється ним на 13-14 жовтня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,8793
1 долар США 28,3164
1 швейцарський франк 31,1152
10 ієн 2,6841
10 російських рублів 3,6770
1 євро 33,3935


Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня всі банки були закриті в зв'язку з державним святом.

Раніше експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше ніж 30 гривень.

Тим часом Українські Новини писали, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Якщо іноземці купуватимуть українські державні цінні папери (ОВДП), то курс буде зміцнюватися.  

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро

Гривня на міжбанку знову впала...
Після святкового вихідного долар в Україні подорож...
Долар і євро продовжують дорожчати. Курс валют на ...
Долар дешевшає. Офіційний курс валют на сьогодні т...
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
В Офісі Президента форсують створення військової поліції 13:19 Документ
"Слуги" і "За майбутнє" зривають вибори в Бердянську, — ЗМІ 13:13
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
У Києві завтра почнуть вмикати опалення 12:35
У листопаді заплановано відкрити два нових КПВВ у Луганській області 12:18
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Парламент має ухвалити законопроект, що знизить ціну газу на 35%, - мер Кличко 14:31
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19 15:51
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok