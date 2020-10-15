Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6,83 коп. , що встановлюється ним на 15 жовтня, у той час, як аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень . до 28,3164 UAH/USD

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 3,83 коп. до 28,2481 UAH/USD, що встановлюється ним на 13-14 жовтня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,8793 1 долар США 28,3164 1 швейцарський франк 31,1152 10 ієн 2,6841 10 російських рублів 3,6770 1 євро 33,3935



Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня всі банки були закриті в зв'язку з державним святом.



Раніше експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше ніж 30 гривень.



Тим часом Українські Новини писали, що буде з курсом долара, якщо в Україні знову введуть тотальний карантин. Якщо іноземці купуватимуть українські державні цінні папери (ОВДП), то курс буде зміцнюватися.

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