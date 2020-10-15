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15 жовтня 2020, четвер, 14:13 15
Президент 2020-10-15T18:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко

Зеленський призначив головою Чернігівської ОДА 29-річну Анну Коваленко

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Чернігівська ОДА, Анна Коваленко
Анна Коваленко. Фото: Fаcebook/Anna Kovalenko
Анна Коваленко. Фото: Fаcebook/Anna Kovalenko

Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Анну Коваленко.

Про це він повідомив в ході робочого візиту до Чернігівської області, передають Українські Новини.

"Хочу представити вам сьогодні нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Я з радістю хочу надати слово пані Коваленко ", - сказав він.

Коваленко 29 років.

На парламентських виборах 2019 року вона була обрана депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу".

У вересні 2019 - квітні 2020 року вона має працювати заступником керівника Офісу Президента.

З квітня вона стала заступником міністра розвитку громад і територій.

До проходження в Раду Коваленко була радницею колишнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця та міністрів оборони Михайла Коваля, Валерія Гелетея, Степана Полторака.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня 2019 року Зеленський призначив Чернігівським губернатором Андрія Прокопенка, а у вересні 2020 він подав у відставку, мотивував своє рішення відсутністю впливу на кадрову політику і формування складу кандидатів до обласної ради.

Раніше Коваленко заявила про бажання прострелити ногу Дубинському або Бужанському.

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