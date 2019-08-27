Депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубінському або Бужанському, але буде переконувати

Депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубінському або Бужанському, але буде перекону

У новообраного народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко на "UA: Першому" запитали, як вона буде співпрацювати з однопартійцями Максимом Бужанським і Олександром Дубінським, погляди яких кардинально відрізняються від її.

Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початком війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони, в свою чергу Бужанський вважає, що "єдиний результат Майдану - легалізація нацизму".

"Спочатку треба подолати нездоланне бажання прострелити ногу комусь із них. Але логіка дуже проста - ми будемо переконувати", - відповіла тоді Коваленко.

Пізніше в інтерв'ю пише Lb.ua новообраний депутат зазначила, що ця цитата була вирвана з контексту.

"Це вирване з контексту, я сказала, що ми будемо домовлятися і знаходити спільні точки дотику. Що політика - це мистецтво домовлятися. Не думаю, що у нас є проблеми з комунікацією", - сказала вона.

У відповідь на заяву Коваленко Бужанський написав, що поважає її думку, але ці висловлювання здаються йому "трохи кримінальними".

"Але зазначу, що мене трохи бентежить агресивність колег, які рвуться щось там нам прострілювати, перевиховувати тощо", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У свою чергу Дубіський нічого від себе не написав, але зробив репост реакції Бужанського.

Як повідомляли Українські Новини, Уляна Супрун подала позов до суду проти журналіста Олександра Дубінського про захист честі і гідності.

Раніше Дубінський попросив суд заборонити виїзд за кордон Порошенку, Райніну і Кононенку.