підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубінському або Бужанському, але буде переконувати
27 серпня 2019, вівторок, 19:59 77
Політика 2019-08-27T20:16:25+03:00
Українські Новини
Депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубінському або Бужанському, але буде перекону

Депутат від "Слуги народу" заявила про бажання прострелити ногу Дубінському або Бужанському, але буде переконувати

У новообраного народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко на "UA: Першому" запитали, як вона буде співпрацювати з однопартійцями Максимом Бужанським і Олександром Дубінським, погляди яких кардинально відрізняються від її.

Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початком війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони, в свою чергу Бужанський вважає, що "єдиний результат Майдану - легалізація нацизму".

"Спочатку треба подолати нездоланне бажання прострелити ногу комусь із них. Але логіка дуже проста - ми будемо переконувати", - відповіла тоді Коваленко.

Пізніше в інтерв'ю пише Lb.ua новообраний депутат зазначила, що ця цитата була вирвана з контексту.

"Це вирване з контексту, я сказала, що ми будемо домовлятися і знаходити спільні точки дотику. Що політика - це мистецтво домовлятися. Не думаю, що у нас є проблеми з комунікацією", - сказала вона.

У відповідь на заяву Коваленко Бужанський написав, що поважає її думку, але ці висловлювання здаються йому "трохи кримінальними".

"Але зазначу, що мене трохи бентежить агресивність колег, які рвуться щось там нам прострілювати, перевиховувати тощо", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У свою чергу Дубіський нічого від себе не написав, але зробив репост реакції Бужанського.

Як повідомляли Українські Новини, Уляна Супрун подала позов до суду проти журналіста Олександра Дубінського про захист честі і гідності.

Раніше Дубінський попросив суд заборонити виїзд за кордон Порошенку, Райніну і Кононенку.

Більше новин про: Слуга народу Олександр Дубінський Максим Бужанський Анна Коваленко

Архів
Новини
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Замість прес-конференції до 100 днів президентства Зеленський дав інтерв'ю своєму другові-акторові 21:31
"Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу в 2019 21:16
«Нафтогаз» планує збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019 21:05
Кампанія проти призначення Авакова в новий Кабмін може бути викликана помстою Порошенка, – Постернак 20:46
Група з підготовки першої сесії Ради визначила керівництво комітетів 20:32
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok