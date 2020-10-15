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15 жовтня 2020, четвер, 08:29 17
Суспільство 2020-10-15T12:00:07+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 218 днів. Які обмеження діють в епідзонах

Україна на карантині 218 днів. Які обмеження діють в епідзонах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Пандемія коронавірусу, Адаптивний карантин
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Сьогодні почався 218-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, у той час, як Кабмін  заборонив проведення неміжнародних спортивних заходів з глядачами.

На засіданні Кабміну 13 жовтня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 1 січня 2021 року.

До цієї дати залишилося 78 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусу інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін  заборонив роботу ресторанів  та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Тим часом в Україні 5,6 тис. нових заражених коронавірусом за добу.

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