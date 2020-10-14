підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 11:47 7
Суспільство 2020-10-14T13:00:03+03:00
Українські Новини
З початку пандемії в Києві найбільша кількість летальних випадків за добу

З початку пандемії в Києві найбільша кількість летальних випадків за добу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 13 жовтня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Києві у порівнянні з минулою добою склала 422 особи до 28 512, померлих -  21 до 518. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram. 

"За минулу добу вірус виявили у 422 осіб. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 людина. Всього коронавірус забрав життя 518 киян. На сьогодні в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він. 

Захворіли 236 жінок у віці від 18 до 89 років, 153 чоловіка у віці від 18 до 92 років, 14 дівчаток від 16 днів до 17 років і 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.


Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 268 осіб. Всього коронавірус подолали 10 299 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 91, в Оболонському - 61, в Дарницькому - 59 випадків.

Статистика по коронавірус в Києві. Інфографіка: КМДАСтатистика коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, 13 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 229.

Крім того, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження – відтепер заборонено роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу рекордно побільшало ПЛР і ІФА те...
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміни...
За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи...
Коронавірус в Київській області: за добу захворіли...
Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%
Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський
Новини
Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборів не брав на баланс дитсадки, куплені за 140 млн грн  ще влітку, - ЗМІ 13:02
Кількість нових випадків коронавірусу і смертей в Київській області зросла 12:35
Зараз в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ 12:17
Майже 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби, - Степанов 11:50
З початку пандемії в Києві найбільша кількість летальних випадків за добу 11:47
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
більше новин
Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok