З початку пандемії в Києві найбільша кількість летальних випадків за добу

За минулу добу, 13 жовтня, кількість нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Києві у порівнянні з минулою добою склала 422 особи до 28 512, померлих - 21 до 518. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

"За минулу добу вірус виявили у 422 осіб. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 людина. Всього коронавірус забрав життя 518 киян. На сьогодні в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Захворіли 236 жінок у віці від 18 до 89 років, 153 чоловіка у віці від 18 до 92 років, 14 дівчаток від 16 днів до 17 років і 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.



Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 268 осіб. Всього коронавірус подолали 10 299 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 91, в Оболонському - 61, в Дарницькому - 59 випадків.

Статистика коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, 13 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - на 107 осіб до 5 229.

Крім того, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження – відтепер заборонено роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

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