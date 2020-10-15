У Києві завтра почнуть вмикати опалення

Київ почне опалювальний сезон 16 жовтня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"16 жовтня Київ починає опалювальний сезон. З завтрашнього дня ми почнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження. Рішення місто прийняло, враховуючи середньодобову температуру. За прогнозами, з наступного тижня прийде до нас похолодання. Вночі температура опуститься до +3. .. +5 градусів", — сказав він.

Кличко зазначив, що повний запуск централізованої системи опалення, протяжністю 27 тис. км, яка охоплює 12 тис. будинків, необхідна приблизно тиждень.

Відповідно, підключення починається за кілька днів до похолодання.

Також він підкреслив, що підключення лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери буде проходити за окремими заявками їх співробітників.

Як повідомляли Українські Новини, як правило, в Україні опалювальний сезон триває з 15 жовтня по 15 квітня.

Харків вирішив почати опалювальний сезон 15 жовтня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальна готовність в країні до опалювального сезону 2020-2021 років перевищує 95%.

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