У Харкові вирішили розпочати опалювальний сезон 15 жовтня

І поки в 50 населених пунктах опалювальний сезон під загрозою зриву , Харків вирішив почати опалювальний сезон 15 жовтня.

Про це йдеться в повідомлення на сайті Харківської міської ради, передають Українські Новини.

Розпорядження про початок опалювального сезону підписав у вівторок секретар Харківської міськради Олександр Новак.

Згідно з документом, тепло почнуть подавати в лікарні, установи освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також в житлові будинки.

Як повідомляли Українські Новини, як правило, в Україні опалювальний сезон триває з 15 жовтня по 15 квітня.

Також, 57,6% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова не вірять в імовірність зриву опалювального сезону.

Крім того, Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує низький рівень підготовки до опалювального сезону будинків в управлінні житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Серед обстежених 2 922 з 3 007 житлових будинків ЖБК, ОСББ, відомчих житлових будинків, відомчих гуртожитків та інвестиційних будинків зафіксовано низький стан готовності до пуску тепла.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини