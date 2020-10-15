У листопаді заплановано відкрити два нових КПВВ у Луганській області

Два нових контрольних пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) заплановано відкрити в листопаді на підконтрольній і непідконтрольній владі території в Луганській області, тоді як КПВВ "Станиця Луганська" припиняє пропуск людей на два тижні через COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України і Російської Федерації і при модераторстві ОБСЄ. (Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі) Тоні Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області в першій декаді листопада на виконання домовленостей саміту "Нормандської четвірки" в Парижі в грудні 2019 року", — сказано в ньому.

За даними Офісу президента, в підгрупі ТКГ з безпеки представник ОБСЄ зазначив, що на центральному місці в її роботі мають стояти політичні питання.

Він також акцентував увагу на необхідності оновленого плану розмінування, що особливо актуально у зв'язку з наближенням зими.

Українська делегація в соціально-економічній групі знову порушила питання про можливість формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донбасу.

"Тоні Фріш при обговоренні питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список із чотирьох категорій таких осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано", - сказано в повідомленні.

За підсумками засідання Офіс констатував позитивні зрушення в продовженні розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, в червні біля КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська" люди займали чергу за кілька годин до відкриття.

Також Україна і Польща хочуть відкрити більше пунктів пропуску на кордоні.

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