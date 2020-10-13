Україна і Польща хочуть відкрити більше пунктів пропуску на кордоні

Україна і Польща працюють над збільшенням кількості пунктів пропуску на державному кордоні та пропускної здатності чинних.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в ході українсько-польського економічного форуму, який проводиться в Одесі за участю Президента Польщі Анджея Дуди, передають Українські Новини.

"Сьогодні на українсько-польському кордоні діє 8 автомобільних пунктів пропуску. Очевидно, що їх недостатньо. Ми дійсно працюємо з нашими партнерами, щоб збільшити кількість нових пунктів пропуску та пропускну здатність всіх чинних пунктів ", - сказав він.

За його словами, Україна також працює над поліпшенням стану автодоріг, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Також Президент наголосив на необхідності спільного ефективної протидії контрабанді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляє, що прямі інвестиції Польщі в Україну становлять понад 800 млн доларів.

Раніше Польща змінила правила проходження карантину для українських заробітчан.

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