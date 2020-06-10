Біля КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" люди займали чергу за кілька годин до відкриття

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у пунктах пропуску "Маріїнка" та "Станиця Луганська" (пішохідний) пропуск громадян буде здійснюватися з 11:00 до 14:00 щодня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Об 11:00, відповідно до наказу командувача ООС, відновлюється пропуск через лінію розмежування у КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська". Зараз у зазначених КПВВ достатню кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій", - сказано в повідомленні 10 червня.

Наголошується, що охочі перетнути лінію розмежування і потрапити на тимчасово окуповану територію почали збиратися біля КПВВ близько 6 години ранку.

Станом на 8:30 біля "Станиці Луганської" зібралося 45 людей, а біля "Маріїнки" - 55 транспортних засобів (близько 90 осіб).

Серед присутніх у КПВВ діти і літні люди.

"Водночас не виключено, що бойовики будуть відмовляти у пропуску особам, які будуть перетинати лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб і транспорту в так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що пропуск в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" (пішохідний) і "Маріїнка" щодня буде здійснюватися з 11:00 до 14:00.

З міркувань безпеки за півгодини до завершення зазначеного періоду допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежений.

Враховуючи регламентований час здійснення пропуску, пріоритет буде надаватися громадянам, які прямують з причин соціально-гуманітарного характеру, при наявності підтверджуючих документів, та особам, які прямують для зовнішнього незалежного оцінювання.

Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися за наявності засобів захисту органів дихання.

Одночасно в контрольних пунктах зможе перебувати обмежена кількість громадян для забезпечення соціальної дистанції.

Крім того, громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг та опитування щодо контакту з хворими COVID-19.

Ця категорія громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) буде пропускатися тільки за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 червня дозволяється проводити деякі масові та культурні заходи.Крім того, з 10 червня можуть відновити роботу бази відпочинку санаторії, проте тільки в тих областях, які готові до переходу на наступний етап пом'якшення карантину.