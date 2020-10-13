подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за коронавируса
13 октября 2020, вторник, 14:20 33
Политика 2020-10-13T14:21:08+03:00
Українські Новини
КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за коронавируса

КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, Станица Луганская, карантин в Украине, КПВВ
Станица Луганская. Фото: facebook.com/93600UA
Станица Луганская. Фото: facebook.com/93600UA

Пункта пропуска "Станица Луганская" прекращает пропуск лиц через линию разграничения 15-31 октября из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября 2020 года пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается", - сказано в нем.

Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, Командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - объясняется причина в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть.

Также сегодня Минздрав предложит Кабмину ужесточить карантинные меры в стране.

Больше новостей о: Коронавирус Станица Луганская карантин в Украине КПВВ "Станица Луганская"

Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил рабо...
КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильн...
Неизвестная болезнь у добровольца. Johnson & Johns...
Что будет с курсом доллара, если в Украине снова в...
"Будет так, как решишь ты". Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
Новости
Попов обещает вновь открыть медамбулатории став мэром Киева 14:51
Украина рассмотрит возможность введения санкций против Лукашенко после решения ЕС, — Кулеба 14:49
Движение на улице Дегтяревской в Киеве полностью перекроют. Фото: kievvlast.com.ua
В ночь на 15 октября на одной из улиц в центре Киева полностью перекроют движение. Как объехать 14:44 Карта
Парламент должен принять законопроект, который снизит цену газа на 35%, - мэр Кличко 14:31
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Киевской области начало расти 14:28
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
В сентябре рост цен на продтовары замедлился, зато ускорился рост стоимости автомобилей и лекарств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok