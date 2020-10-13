КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за коронавируса

Пункта пропуска "Станица Луганская" прекращает пропуск лиц через линию разграничения 15-31 октября из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 15 октября по 31 октября 2020 года пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается", - сказано в нем.

Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, Командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганской области. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", - объясняется причина в сообщении.

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