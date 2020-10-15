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15 жовтня 2020, четвер, 12:12 7
Суспільство 2020-10-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
Конституція забороняє референдум щодо податків

Конституція забороняє референдум щодо податків

Валерия Драгомирова
Референдум, Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Опитування, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського
Вибори. Фото: censor.net
Вибори. Фото: censor.net

Стаття 74 Конституції України забороняє проведення референдумів з питань податків.

Про це йдеться в Основному законі, передають Українські Новини.

"Референдум не допускається щодо законопроєктів із питань податків, бюджету та амністії", — сказано в статті 74.

У вівторок, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, поставить виборцям на виборчих дільницях 5 запитань, щоб зробити так, як вони вирішать, проте відразу не пояснив, про що саме йдеться.

У середу, 14 жовтня, Зеленський назвав перше із запитань: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

У четвер він назвав друге запитання: чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Вільна економічна зона (ВЕЗ) передбачає встановлення податкових або митних пільг для національних або іноземних підприємців з метою активізації соціально-економічного розвитку регіону, галузі або держави загалом.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс Президента раніше підтвердив, що анонсований Зеленським опитування виборців на дільницях в день місцевих виборів, 25 жовтня, не матиме юридичних наслідків.

Раніше  в Офісі Президента назвали теми наступних питань  Зеленського.

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