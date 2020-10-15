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15 жовтня 2020, четвер, 11:36 11
Судова влада 2020-10-15T13:00:03+03:00
Українські Новини
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду

Валерия Драгомирова
Вища рада правосуддя, судді, ВРП, Вища рада правосуддя України
Вища рада правосуддя. Фото: slovoidilo.ua
Вища рада правосуддя. Фото: slovoidilo.ua

Вища рада правосуддя відправив у відставку двох суддів Верховного суду Тетяну Шипуліну і Валентину Журавель.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ВРП, передають Українські Новини.

15 жовтня Вищий рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення суддів Верховного Суду з посад за загальними обставинами, а саме у зв'язку з подачею заяв про відставку.

ВРП прийняла рішення звільнити Шипуліну з посади судді Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду і Журавель з посади судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти виключно державною мовою під час виконання своїх повноважень.

Зарплата 20 суддів Верховного Суду за липень становила від 357 тис. гривень до 742 тис. гривень. Зарплата вказана з урахуванням доплат, відпускних, матеріальної допомоги та з урахуванням обмежень розміру зарплат чиновників. 

Крім того, зарплата глави Верховного Суду Валентини Данішевської за липень становила 507 087 гривень.

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