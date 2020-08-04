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04 серпня 2020, вівторок, 16:45 12
Судова влада 2020-08-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні

Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні

Валерия Драгомирова
Зарплата, Верховний Суд України, Валентина Данішевська
Валентина Данішевська. Фото: Верховний Суд/Facebook
Валентина Данішевська. Фото: Верховний Суд/Facebook

Зарплата глави Верховного Суду Валентини Данішевської за липень склала 507 087 гривень.

Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.

При цьому за червень сума виплаченої зарплати Данішевської становила 90 697 гривень. Розмір суддівської винагороди складається з посадового окладу - 197 063 гривні, доплати за вислугу років - 60% від окладу, доплати за перебування на адміністративній посаді - 10% від посадового окладу, доплати за роботу, пов'язану з доступом до держтаємниці - 20% від окладу та інших доплат.

При цьому, згідно зі змінами до держбюджету, нарахування суддівської винагороди здійснюється в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат, встановленої на 1 січня 2020 року.

Зарплата Валентины Данишевской. Документ: Українські Новини

Зарплата Валентини Данішевської. Документ: Українські Новини

Як повідомляли Українськi Новини, глава Конституційного Суду Олександр Тупицький за червень отримав 92,7 тис. гривень зарплати, за липень 64 тис. гривень.

Крім того, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання обвинувальних вироків.

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