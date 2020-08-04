Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні

Зарплата глави Верховного Суду Валентини Данішевської за липень склала 507 087 гривень.

Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на запит Українських Новин.

При цьому за червень сума виплаченої зарплати Данішевської становила 90 697 гривень. Розмір суддівської винагороди складається з посадового окладу - 197 063 гривні, доплати за вислугу років - 60% від окладу, доплати за перебування на адміністративній посаді - 10% від посадового окладу, доплати за роботу, пов'язану з доступом до держтаємниці - 20% від окладу та інших доплат.

При цьому, згідно зі змінами до держбюджету, нарахування суддівської винагороди здійснюється в розмірі, який не перевищує 10 мінімальних зарплат, встановленої на 1 січня 2020 року.

Зарплата Валентини Данішевської. Документ: Українські Новини

Як повідомляли Українськi Новини, глава Конституційного Суду Олександр Тупицький за червень отримав 92,7 тис. гривень зарплати, за липень 64 тис. гривень.

Крім того, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання обвинувальних вироків.