Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою

Верховний Суд визначив, що Президент України зобов'язаний говорити виключно державною мовою під час виконання своїх повноважень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховного Суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд визнав, що Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, особа звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою і зобов'язати його утриматися від спілкування недержавною мовою по всій території України при здійсненні своїх повноважень.

Вказується, що Касаційний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.

"Розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика палата Верховного Суду вказала на те, що під час виконання службових обов'язків президент зобов'язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в рамках політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність", - додано в повідомленні.

Велика Палата Верховного Суду закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 вересня Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду роз'яснити, чи можна притягувати президента до адміністративної відповідальності.

Тим часом середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень.

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