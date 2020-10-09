Банки не будуть працювати у вихідний 14 жовтня, - НБУ

У той час, як українців наступного тижня чекає три дні вихідних , банки не будуть працювати в середу, 14 жовтня. Про це свідчать дані графіка НБУ по встановленню робочих і вихідних днів на 2020 рік, передають Українські Новини.

Так, в середу, 14 жовтня банківська система працювати не буде.

Згідно з календарем, банки до кінця поточного року також будуть вихідними в п'ятницю, 25 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, на наступному тижні, 14 жовтня, в Україні відзначається державне свято - День захисника України, а також День українського козацтва. У зв'язку з Днем захисника України передбачено офіційний вихідний. Таким чином, українці відпочиватимуть один день серед тижня і ще два - на вихідних.

14 жовтня 2014 року указом Президента України був встановлений "День захисника України". Одночасно був скасований указ 2009 року, згідно з яким 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни. 5 березня 2015 року Верховна Рада України оголосила 14 жовтня вихідним днем. У 2017 році Президент України підписав закон про призначення вихідним днем ​​в Україні 25 грудня і скасування вихідного дня 2 травня.

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