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15 жовтня 2020, четвер, 09:55 10 Карта
Суспільство 2020-10-15T12:45:05+03:00
Українські Новини
На Броварському проспекті в Києві частково обмежили рух

На Броварському проспекті в Києві частково обмежили рух

Александр Савич
Обмеження руху транспорту, Перекриття доріг, Перекриття доріг в Києві, Ремонт дороги
Ремонт дороги Фото: pixabay
Ремонт дороги Фото: pixabay

В Києві частково обмежать рух на Броварському проспекті після того, як у столиці частковим обмеженням руху на Дніпровському узвозі. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що рух там буде частково обмежений 15 жовтня до 19:00 та 16 жовтня з 8:00 до 19:00 в зв'язку з ремонтними роботами.

"На частині Броварського проспекту триває середній ремонт. Обновляють покриття на ділянці між зупинками "Військове містечко" і "Птахофабрика".

15 і 16 жовтня влаштовувати верхній шар покриття.

Під час робіт рух частково обмежено.

У комунальній корпорації вибачення за незручності ", - повідомляють в КМДА.

На Броварському проспекті в столиці частково обмежили рух в зв'язку з ремонтом дороги. Карта: КМДАНа Броварському проспекті в столиці частково обмежили рух в зв'язку з ремонтом дороги. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини, на проспекті Степана Бандери в столиці рух буде частково обмежено до 20 жовтня.

Також в Києві частково обмежено рух на вулиці Бульварно-Кудрявській

Крім того, на Бакинської вулиці в столиці рух частково обмежили до 20 жовтня.

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