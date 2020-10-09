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09 октября 2020, пятница, 17:23 371 Карта
Общество 2020-10-09T19:00:03+03:00
Українські Новини
На Днепровском спуске в Киеве на месяц частично ограничат движение

На Днепровском спуске в Киеве на месяц частично ограничат движение

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
На Днепровском спуске в Киеве частично ограничат движение. Фото: kievvlast.com.ua
На Днепровском спуске в Киеве частично ограничат движение. Фото: kievvlast.com.ua

Вслед за информацией о том, что в Киеве частично ограничили движение на проспекте Степана Бандеры, стало известно, что в столице также частично ограничат движение на Днепровском спуске. Об этом сообщает КГГА.

Так, движение автомобилей на Днепровском спуске в Киеве будет частично ограничено с 12 октября по 15 ноября в связи с ремонтными работами.

"Начинается новый этап ремонта бетонных конструкций эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Во время работ движение под эстакадой в направлении Почтовой площади будет ограничено в первой полосе.

В коммунальной корпорации приносят извинения за неудобства", – сообщают в КГГА.

На Днепровском спуске в Киеве частично ограничат движение на месяц. Карта: КГГАНа Днепровском спуске в Киеве частично ограничат движение на месяц. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской до 27 октября.

Также в столице частично ограничено движение на Южном мосту, где проходит новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов.

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