На Днепровском спуске в Киеве на месяц частично ограничат движение

Вслед за информацией о том, что в Киеве частично ограничили движение на проспекте Степана Бандеры, стало известно, что в столице также частично ограничат движение на Днепровском спуске. Об этом сообщает КГГА. Так, движение автомобилей на Днепровском спуске в Киеве будет частично ограничено с 12 октября по 15 ноября в связи с ремонтными работами. "Начинается новый этап ремонта бетонных конструкций эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе. Во время работ движение под эстакадой в направлении Почтовой площади будет ограничено в первой полосе. В коммунальной корпорации приносят извинения за неудобства", – сообщают в КГГА. На Днепровском спуске в Киеве частично ограничат движение на месяц. Карта: КГГА Как сообщали Українські новини, в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской до 27 октября. Также в столице частично ограничено движение на Южном мосту, где проходит новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов.