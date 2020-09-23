На вулиці Бульварно-Кудрявській в Києві на місяць частково обмежили рух

Слідом за частковим обмеженням рух на вулиці Борщагівській у Києві , також в столиці частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це йдеться в повідомленні Київської державної міської адміністрації (КМДА).

Так, рух в центрі Києва, на вулиці Бульварно-Кудрявській, буде частково обмежено до 27 жовтня.

"На вулиці Бульварно-Кудрявській починається середній ремонт. Оновлювати дорожнє покриття будуть на ділянці між вулицями Дмитрівської та Гоголівській. Під час робіт рух буде обмежено частково", - повідомляють в КМДА.

Комунальна корпорація "Київавтодор", яка здійснює ремонт дороги на вулиці Бульварно-Кудрявській, приносить вибачення за тимчасові незручності та просить водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Часткове обмеження руху на вулиці Бульварно-Кудрявській. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини, на вулиці Дегтярівській в столиці частково обмежили рух до 3 жовтня .

Крім того, до 5 жовтня в Києві також частково обмежили рух на вулиці Бальзака.

Також на вулиці Братиславській у Києві до 1 жовтня частково обмежили рух в зв'язку з ремонтом деформаційних швів і бетонних конструкцій .

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