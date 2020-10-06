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06 жовтня 2020, вівторок, 22:15 7 Карта
Суспільство 2020-10-06T23:15:02+03:00
Українські Новини
Рух на проспекті Бандери в Києві частково обмежать на 2 тижні

Рух на проспекті Бандери в Києві частково обмежать на 2 тижні

Александр Савич
Київ, КМДА, Ремонт доріг, Київавтодор, Проспект Степана Бандери
На проспекті Бандери в Києві частково обмежать рух. Фото: kievvlast.com.ua
На проспекті Бандери в Києві частково обмежать рух. Фото: kievvlast.com.ua

На проспекті Степана Бандери у Києві рух буде частково обмежено до 20 жовтня, тоді як в столиці на вулиці Бакинській 6 жовтня частково обмежили рух на 2 тижні. Про це повідомляє КМДА.

Так, повідомляється, що рух на проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежать о 01:00 7 жовтня до 20 жовтня.

"За інформацією комунальної корпорації, на проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Магістраль оновлено від Північного моста до Оболонського проспекту.

У ніч на 7 жовтня дорожники почнуть ремонт на наступної частини проспекту. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Під час робіт рух буде обмежено частково.

У комунальній корпорації вибачення за незручності", — повідомляють в КМДА.

Рух на проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежать на 2 тижні. Карта: КМДАРух на проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежать на 2 тижні. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини, у столиці на Південному мосту частково обмежено рух до 15 жовтня.

Також на вулиці Бульварно-Кудрявській в Києві також частково обмежили рух до 27 жовтня у зв'язку з ремонтом дороги.

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