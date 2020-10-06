Рух на проспекті Бандери в Києві частково обмежать на 2 тижні

На проспекті Степана Бандери у Києві рух буде частково обмежено до 20 жовтня, тоді як в столиці на вулиці Бакинській 6 жовтня частково обмежили рух на 2 тижні. Про це повідомляє КМДА. Так, повідомляється, що рух на проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежать о 01:00 7 жовтня до 20 жовтня. "За інформацією комунальної корпорації, на проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Магістраль оновлено від Північного моста до Оболонського проспекту. У ніч на 7 жовтня дорожники почнуть ремонт на наступної частини проспекту. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Теліги до залізничної станції "Зеніт". Під час робіт рух буде обмежено частково. У комунальній корпорації вибачення за незручності", — повідомляють в КМДА. Рух на проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежать на 2 тижні. Карта: КМДА Як повідомляли Українські новини, у столиці на Південному мосту частково обмежено рух до 15 жовтня. Також на вулиці Бульварно-Кудрявській в Києві також частково обмежили рух до 27 жовтня у зв'язку з ремонтом дороги.