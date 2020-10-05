На Бакинській вулиці в Києві на 2 тижні частково обмежать рух

На вулиці Бакинській в Києві на 2 тижні частково обмежать рух. Фото: pixabay

На вулиці Бакинській в Києві на 2 тижні частково обмежать рух. Фото: pixabay

В столиці частково обмежать рух на вулиці Бакинській в Шевченківському районі у той час, як стало відомо, що в Києві частково обмежили рух на Південному мосту. Про це повідомляє КМДА.

Повідомляється, що рух буде частково обмежено з 6 по 20 жовтня.

"На вулиці Бакинській починається середній ремонт. Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицею Ольжича і будинком № 37.

Під час робіт рух частково обмежать. У комунальній корпорації перепрошують за незручності", - повідомляють в КМДА.

Рух на вулиці Бакинській в Києві частково обмежать з 6 по 20 жовтня у зв'язку з ремонтом дороги. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, в столиці частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Крім того, 26 вересня, на 2 тижні частково обмежили рух на проспекті Лобановського у зв'язку з середнім ремонтом – оновлюють покриття на ділянці між вулицями Кайсарова і Деміївською.

Також до 31 жовтня частково обмежили рух на вулиці Новокостянтинівській через оновлення дорожнього покриття на ділянці між вулицями Олени Теліги та Вікентія Хвойки.

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