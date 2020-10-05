На Бакинській вулиці в Києві на 2 тижні частково обмежать рух

В столиці частково обмежать рух на вулиці Бакинській в Шевченківському районі у той час, як стало відомо, що в Києві частково обмежили рух на Південному мосту. Про це повідомляє КМДА. Повідомляється, що рух буде частково обмежено з 6 по 20 жовтня. "На вулиці Бакинській починається середній ремонт. Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицею Ольжича і будинком № 37. Під час робіт рух частково обмежать. У комунальній корпорації перепрошують за незручності", - повідомляють в КМДА. Рух на вулиці Бакинській в Києві частково обмежать з 6 по 20 жовтня у зв'язку з ремонтом дороги. Карта: КМДА Як повідомляли Українські Новини, в столиці частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській. Крім того, 26 вересня, на 2 тижні частково обмежили рух на проспекті Лобановського у зв'язку з середнім ремонтом – оновлюють покриття на ділянці між вулицями Кайсарова і Деміївською. Також до 31 жовтня частково обмежили рух на вулиці Новокостянтинівській через оновлення дорожнього покриття на ділянці між вулицями Олени Теліги та Вікентія Хвойки.