підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 19:29 5
Президент 2020-10-14T20:00:01+03:00
Українські Новини
Арахамія заявив, що на виборах будуть репетирувати різні техніки прояви народовладдя

Арахамія заявив, що на виборах будуть репетирувати різні техніки прояви народовладдя

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Давид Арахамія, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування громадської думки в день місцевих виборів 25 жовтня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія назвав репетицією різноманітних технік прояви народовладдя.

Про це Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Там же є інфраструктура вже, люди будуть приходити на вибори і тому ми фактично репетируємо різноманітні техніки прояви народовладдя... це просто велике опитування з точки зору вибірки, яка приймає в цьому участь, юридичної сили в цьому ніякої немає, але якщо вибірка велика, то точність відповідей зростає. Я думаю, що ми будемо багато таких технік бачити в майбутньому - електронних і аналогових", - пояснив Арахамія ідею проведення опитування в день місцевих виборів.

Він нагадав, що в програмі кандидата в президенти Зеленського і в програмі партії "Слуга народу" великий блок про народовладдя і Зеленський разом з партією готуються цю обіцянку впроваджувати в життя.

Глава фракції зазначив, що анонсоване Зеленським опитування не можна трактувати як консультативний референдум, оскільки він не має ніяких юридичних форм.

Арахамія також повідомив, що як айтішник радить і це зараз опрацьовується, проводити електронні опитування, для з'ясування думки українців.

Він відмовився назвати питання, які будуть винесені 25 жовтня, відзначивши, що сам Зеленський буде ньюзмейкером в цьому і буде щодня повідомляти по одному питанню.

Арахамія запевнив, що серед питань не буде питання про мову чи про статус Донбасу.

Як повідомляли Українськi Новини, у вівторок Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям на виборчих дільницях 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать, проте не пояснив, про що саме йдеться.

У середу Зеленський назвав перше з питань: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Тим часом Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не привернути до його організації та проведенню.

Більше новин про: Володимир Зеленський Місцеві вибори Давид Арахамія Місцеві вибори-2020 опитування Зеленського

Глава "Слуги народу" Арахамія хоче скоротити чисел...
Зеленський доповнив структуру СБУ департаментом ві...
Вибори в Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик до виборі...
На всеукраїнське опитування можуть винести голосув...
Довічне ув'язнення за корупцію. Зеленський озвучив перше питання свого опитування
Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів
Новини
Світовий банк виділив кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу для 1 млрд осіб 19:52
Арахамія заявив, що на виборах будуть репетирувати різні техніки прояви народовладдя 19:29
Ми вирішимо проблему черг до дитячих садків Києва, - Олександр Попов 19:02
У київських медзакладах для ковід-хворих бракує ліжок для мам з дітьми, − В’ячеслав Камінський 18:31
Більше ніж половина українців готові захищати свою країну зі зброєю в руках 18:22
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
більше новин
У Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 нардепів, - Разумков
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok