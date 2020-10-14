Арахамія заявив, що на виборах будуть репетирувати різні техніки прояви народовладдя

Анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування громадської думки в день місцевих виборів 25 жовтня г олова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія назвав репетицією різноманітних технік прояви народовладдя.

Про це Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Там же є інфраструктура вже, люди будуть приходити на вибори і тому ми фактично репетируємо різноманітні техніки прояви народовладдя... це просто велике опитування з точки зору вибірки, яка приймає в цьому участь, юридичної сили в цьому ніякої немає, але якщо вибірка велика, то точність відповідей зростає. Я думаю, що ми будемо багато таких технік бачити в майбутньому - електронних і аналогових", - пояснив Арахамія ідею проведення опитування в день місцевих виборів.

Він нагадав, що в програмі кандидата в президенти Зеленського і в програмі партії "Слуга народу" великий блок про народовладдя і Зеленський разом з партією готуються цю обіцянку впроваджувати в життя.

Глава фракції зазначив, що анонсоване Зеленським опитування не можна трактувати як консультативний референдум, оскільки він не має ніяких юридичних форм.

Арахамія також повідомив, що як айтішник радить і це зараз опрацьовується, проводити електронні опитування, для з'ясування думки українців.

Він відмовився назвати питання, які будуть винесені 25 жовтня, відзначивши, що сам Зеленський буде ньюзмейкером в цьому і буде щодня повідомляти по одному питанню.

Арахамія запевнив, що серед питань не буде питання про мову чи про статус Донбасу.

Як повідомляли Українськi Новини, у вівторок Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям на виборчих дільницях 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать, проте не пояснив, про що саме йдеться.

У середу Зеленський назвав перше з питань: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Тим часом Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не привернути до його організації та проведенню.

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