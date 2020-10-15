Разумков у вересні заробив майже на 10 тисяч гривень менше, ніж його заступник Стефанчук

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який 8 жовтня відзначав 37-й день народження , у вересні 2020 становила 49,8 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчук - 59,8 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 47,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Разумкова за вересень нараховано 49 839 гривень зарплати.

Стефанчук отримав 59 824 гривні, а Кондратюк - 47 453 гривень зарплати.

Крім цього, Разумкова, Стефанчук і Кондратюк у вересні було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за серпень.

Заробітна плата Дмитра Разумкова і його заступників у вересні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, минулого року заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень

Тим часом в Україні почала падати середня зарплата і знизилася за останній місяць літа приблизно на 3% в порівнянні з липнем.

Якщо враховувати "сезонні" зміни заробітної плати, то її середній показник залежатиме від економічної ситуації в країні. Оскільки реального зростання та "оздоровлення" економіки у нас поки не передбачається, експерти в прогнозах середньої зарплати не оптимістичні.

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