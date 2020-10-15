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15 жовтня 2020, четвер, 06:30 17 Документ
Верховна Рада і партії 2020-10-15T12:00:08+03:00
Українські Новини
Разумков у вересні заробив майже на 10 тисяч гривень менше, ніж його заступник Стефанчук

Разумков у вересні заробив майже на 10 тисяч гривень менше, ніж його заступник Стефанчук

Елена Новикова
Верховна Рада, зарплата чиновників, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який 8 жовтня відзначав 37-й день народження, у вересні 2020 становила 49,8 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчук - 59,8 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 47,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Разумкова за вересень нараховано 49 839 гривень зарплати.

Стефанчук отримав 59 824 гривні, а Кондратюк - 47 453 гривень зарплати.

Крім цього, Разумкова, Стефанчук і Кондратюк у вересні було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за серпень.

Заробітна плата Дмитра Разумкова і його заступників у вересні. Відповідь на запит Українських НовиниЗаробітна плата Дмитра Разумкова і його заступників у вересні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини,  минулого року заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень

Тим часом в Україні почала падати середня зарплата і знизилася за останній місяць літа приблизно на 3% в порівнянні з липнем.

Якщо враховувати "сезонні" зміни заробітної плати, то її середній показник залежатиме від економічної ситуації в країні. Оскільки реального зростання та "оздоровлення" економіки у нас поки не передбачається, експерти в прогнозах середньої зарплати не оптимістичні.

 

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