Разумков у вересні заробив менше, ніж Стефанчук

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 59,3 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 49,8 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.\r\nЗарплата Разумкова за вересень становила 50 494,86 гривень. Стефанчук отримав у вересні 59 280,2 гривень, а заступник Кондратюк – 49 758,48 гривні.\r\nКрім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк у вересні були нараховані за 41 518 гривень на виконання депутатських повноважень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. 35-річний Разумков був призначений головою групи з підготовки 1-ї сесії Ради.\r\nКрім того, Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.\r\nДо цього Дмитро Разумков переписав бізнес на дружину. Політик додав, що має заощадження на час виконання повноважень депутата за рахунок бізнесу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n