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04 жовтня 2019, пʼятниця, 18:39 4 Документ
Верховна Рада і партії 2019-10-04T19:42:33+03:00
Українські Новини
Разумков у вересні заробив менше, ніж Стефанчук

Разумков у вересні заробив менше, ніж Стефанчук

Дмитро Разумков. Скріншот відео
Дмитро Разумков. Скріншот відео "Наш"

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за вересень становила 50,5 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 59,3 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за вересень становила 50 494,86 гривень. Стефанчук отримав у вересні 59 280,2 гривень, а заступник Кондратюк – 49 758,48 гривні.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк у вересні були нараховані за 41 518 гривень на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. 35-річний Разумков був призначений головою групи з підготовки 1-ї сесії Ради.

Крім того, Верховна Рада обрала депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

До цього Дмитро Разумков переписав бізнес на дружину. Політик додав, що має заощадження на час виконання повноважень депутата за рахунок бізнесу.

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