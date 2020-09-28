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28 вересня 2020, понеділок, 18:03 12
Економіка 2020-09-28T19:00:03+03:00
Українські Новини
У серпні середня зарплата українців зменшилася на 360 гривень

У серпні середня зарплата українців зменшилася на 360 гривень

Кира Молчанова
Зарплата, середня зарплата, Мінімальна заробітна плата, Заробітна плата
Зарплата.
Зарплата.

В серпні середня заробітна плата в Україні зменшилася в порівнянні з липнем на 3%, або на 358 гривень до 11 446 гривень за місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 16 975 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 8 996 гривень/місяць.

Як повідомляли Українські Новини, в липні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з червнем на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень в місяць.

Середня заробітна плата населення України в серпні, гривень:

  серпень серпень у % до липня
Середня 11 446 97,0
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9 552 91,2
промисловість 12 921 98,2
- Добуваюча промисловість 17 066 97,0
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11 674 98,4
- Обробна промисловість 10 644 96,1
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 781 100,6
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10 446 101,9
- виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17 300 96,8
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 13 233 101,3
- хімічне виробництво 20 226 100,6
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11 146 98,5
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 14 044 97,7
- металургія та обробка металу 11 330 99,3
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 937 99,8
- виробництво електричного та електронного устаткування 11 124 99,6
- виробництво машин та устаткування 10 981 100,9
- виробництво транспортного обладнання 11 371 97,8
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 11 638 98,6
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16 715 98,5
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10 087 98,4
Будівництво 10 004 100,6
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 11 467 99,6
Транспорт і зв'язок 12 484 104,1
Тимчасове розміщення та організація харчування 6 224 107,0
Інформація та телекомунікації 19 827 100,2
Фінансова діяльність 19 700 96,8
Операції з нерухомістю 9 270 99,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 15 530 98,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10 054 101,6
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 16 802 95,3
Освіта 8 218 88,1
Охорона здоров'я та соціальна допомога 8 490 99,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9 589 93,2
Надання інших послуг 11 895 98,2

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2020 року показник середньої зарплати для розрахунку пенсій в Україні зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривень.

Крім того, за оптимістичним сценарієм розвитку економіки, середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року.

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