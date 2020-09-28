У серпні середня зарплата українців зменшилася на 360 гривень

В серпні середня заробітна плата в Україні зменшилася в порівнянні з липнем на 3% , або на 358 гривень до 11 446 гривень за місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 16 975 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 8 996 гривень/місяць.

Як повідомляли Українські Новини, в липні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з червнем на 2%, або на 225 гривень до 11 804 гривень в місяць.

Середня заробітна плата населення України в серпні, гривень:

серпень серпень у % до липня Середня 11 446 97,0 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9 552 91,2 промисловість 12 921 98,2 - Добуваюча промисловість 17 066 97,0 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11 674 98,4 - Обробна промисловість 10 644 96,1 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 7 781 100,6 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 10 446 101,9 - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 17 300 96,8 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 13 233 101,3 - хімічне виробництво 20 226 100,6 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11 146 98,5 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 14 044 97,7 - металургія та обробка металу 11 330 99,3 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 937 99,8 - виробництво електричного та електронного устаткування 11 124 99,6 - виробництво машин та устаткування 10 981 100,9 - виробництво транспортного обладнання 11 371 97,8 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 11 638 98,6 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 16 715 98,5 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10 087 98,4 Будівництво 10 004 100,6 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 11 467 99,6 Транспорт і зв'язок 12 484 104,1 Тимчасове розміщення та організація харчування 6 224 107,0 Інформація та телекомунікації 19 827 100,2 Фінансова діяльність 19 700 96,8 Операції з нерухомістю 9 270 99,5 Професійна, наукова та технічна діяльність 15 530 98,5 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10 054 101,6 Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 16 802 95,3 Освіта 8 218 88,1 Охорона здоров'я та соціальна допомога 8 490 99,2 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9 589 93,2 Надання інших послуг 11 895 98,2

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2020 року показник середньої зарплати для розрахунку пенсій в Україні зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривень.

Крім того, за оптимістичним сценарієм розвитку економіки, середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини