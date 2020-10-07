Середня зарплата українців зменшилася. Що буде з заробітками до кінця року

В Україні почала падати середня зарплата і знизилася за останній місяць літа приблизно на 3% в порівнянні з липнем. Про те, як будуть змінюватися зарплати українців до кінця року, пише OBOZREVATEL.

Як і чому змінюються зарплати в Україні

Середня заробітна плата в Україні в серпні впала на 3% порівняно з липнем. Зараз вона становить 11 446 грн. Якщо ж порівнювати із серпнем 2019 року, то тоді середня зарплата була на рівні 10 537 грн. Тому можна підсумувати, що загалом за рік зарплати зросли на 8%.

За даними серпня 2020 року, найбільше платять українцям, які працюють у сферах:

інформації та телекомунікації: 19 827 грн;

фінансової і страхової діяльності: 19 700 грн;

державного управління й оборони, а також обов'язкового соціального страхування: 16 802 грн.

Зі свого боку одні з найменш оплачуваних працівників у сферах:

харчування і тимчасового розміщення: 6 224 грн;

освіти: 8 218 грн;

медицини 8 490 грн.

Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Чернівецької та Волинської областей. А найбільшу – у Києві і Донецькій області.

Чому зарплати впали?

Показники Державної служби статистики демонструють нам, яку зарплату в середньому нараховували працівникам того чи іншого місяця року. Але щоб нарахування коливалися, реальній зарплаті не обов'язково рости або падати. Насправді в нарахуванні зарплат є своєрідна "сезонність". У році є два пікові періоди, коли середній показник зарплат завжди буде вище, ніж до цього. Відповідно, після такого періоду нарахування різко впадуть.

Найбільшу суму всім працівникам традиційно нараховують у грудні, тому що крім звичайної зарплати, є ще доплати, 13-а зарплата, бонуси, премії. Це ж стосується і періоду червень-липень, коли більшість співробітників, зокрема бюджетної сфери, йдуть у відпустки та отримують відпускні.

"Грудень і червень-липень завжди виглядають привабливо з точки зору заробітної плати, – пояснює директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. – Створюється враження, що в ці місяці відбувається різке підвищення зарплат. Але це не так. Ось, я вам можу сказати, що з вересня до листопада 2019 року середня зарплата була приблизно 10 700 гривень. А в грудні – 12 300.

У січні ж знову 10 700. Це не означає, що в грудні всі так добре попрацювали, просто нарахована зарплата була вищою. Також, якщо ми подивимося нарахування зарплат, які були у весняні місяці, а потім у червні-липні, то побачимо, що у ці два місяці зарплати були вищими. Це період відпусток, особливо у вчителів, медиків, бюджетної сфери, тому в ці місяці різко зростають нарахування заробітної плати. Знову ж таки, у травні середня зарплата була приблизно 10 500. А в червні-липні 11 600-11 800 грн".

Отже, у серпні середня зарплата впала не тому, що її знизили, а тому, що у тих же вчителів відпустки закінчилися, і вони просто почали отримувати звичайну ставку.

Що буде із зарплатою до кінця року?

Якщо враховувати "сезонні" зміни заробітної плати, то її середній показник залежатиме від економічної ситуації в країні. Оскільки реального зростання та "оздоровлення" економіки у нас поки не передбачається, експерти в прогнозах середньої зарплати не оптимістичні.

"Будемо сподіватися, що друга хвиля коронавірусу нас не накриє, і в нас не буде тотального локдауну як у березні-квітні, – говорить Василь Юрчишин. – Але факторів зростання економіки, щоб заробітна плата збільшувалася, теж немає".

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський з ним також солідарний:

"Унаслідок того, що в нас закриті кордони, ми отримали невелике збільшення витрат усередині країни. Влітку люди не могли поїхати до інших країн і витрачали гроші в Україні. У такий спосіб країна отримала своєрідний "адреналіновий" поштовх до стимулювання торгівлі та відповідних витрат. Вересень буде ключовим і дійсно покаже, яка реальна ситуація в економіці. Зараз у нас падає переробна промисловість, сільське господарство. Як наслідок, людей, які працюють там, скорочуватимуть, або урізатимуть їхні заробітні плати. Це призведе до того, що у нас або не буде зростання середньої заробітної плати, навіть з огляду на сезонність, або ж вона буде взагалі падати".

Загалом, подальшу динаміку заробітної плати у країні Ілля Несходовський оцінює як негативну.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні показник середньої зарплати для розрахунку пенсій в липні 2020 зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривень.

Також Денис Шмигаль заявляє, що, за оптимістичним сценарієм розвитку економіки, середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року.

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