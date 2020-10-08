Глава Верховної Ради Разумков святкує день народження сьогодні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який зізнався, що не думав, чи хоче йти на президентські вибори-2024, у четвер, 8 жовтня, відзначає 37-й день народження.

У четвер о 07:35 Разумков візьме участь в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1 + 1" на телеканалі "1 + 1", також планує відвідати ще один телеканал ввечері.

Час вечірнього ефіру буде анонсовано пізніше.

Разумков народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві (Житомирська область).

Він одружений, виховує 2 синів.

У 2007 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

У 2011 році закінчив Національний університет державної податкової служби за фахом "Правознавство".

З 2013 по 2014 роки обіймав посаду радника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

З 2015 по 2019 працював директором консалтингової компанії Ukrainian Consulting Group.

Під час президентських виборів 2019 року Разумков працював радником з політичних питань і керівником виборчого штабу на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У травні 2019 року Разумков очолив партію "Слуга народу".

21 липня був обраний депутатом Верховної Ради від зазначеної партії (№ 1 в списку).

29 серпня 2019 року Верховна Рада обрала Разумкова головою парламенту ("за" проголосували 382 депутати).

Як повідомляли Українські Новини, Разумков вважає свої відносини із Зеленським нормальними і робочими.

Раніше повідомлялося, що Разумков вважає, що зараз провести вибори на неконтрольованому Донбасі неможливо.

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