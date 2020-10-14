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14 жовтня 2020, середа, 18:22 6
Політика 2020-10-14T19:15:02+03:00
Українські Новини
Більше ніж половина українців готові захищати свою країну зі зброєю в руках

Більше ніж половина українців готові захищати свою країну зі зброєю в руках

Ольга Фандорина
ЗСУ, Опитування, День захисника України, захист України
ЗСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ЗСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Серед опитаних 59% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові в разі виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках в той час, як глава "Слуги народу" Давид Арахамія хоче скоротити чисельність армії. 

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

"59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (в 2019 таких респондентів було 56% 2017% - 54%, 2012 - 33%)", - йдеться в результатах.

Підкреслено, що відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку і серед людей з відносно високими доходами.

Як повідомляли Українські Новини,  14 жовтня відзначається День українського козацтва та День захисника України. День захисника українці відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є неробочим.

14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Крім того писали про те,  які заходи відбуваються в Києві в цей день

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