Більше ніж половина українців готові захищати свою країну зі зброєю в руках

Серед опитаних 59% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові в разі виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках в той час, як глава "Слуги народу" Давид Арахамія хоче скоротити чисельність армії. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. "59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (в 2019 таких респондентів було 56% 2017% - 54%, 2012 - 33%)", - йдеться в результатах. Підкреслено, що відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку і серед людей з відносно високими доходами. Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня відзначається День українського козацтва та День захисника України. День захисника українці відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є неробочим. 14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям. Крім того писали про те, які заходи відбуваються в Києві в цей день.