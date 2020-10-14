Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступает за сокращение численности армии и предлагает направить больше средств на ее перевооружение.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.

Он добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Арахамия является председателем подкомитета по вопросам надзора за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается День украинского казачества и День защитника Украины. День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим.



14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.



Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в этот день.

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