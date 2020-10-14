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14 октября 2020, среда, 16:49 2596
Силовые структуры 2020-10-14T17:15:07+03:00
Українські Новини
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии

Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии

Ольга Фандорина
Армия, Численность Вооруженных сил, День защитника Украины, Давид Арахамия
Армия. Фото: пресс-служба миноброны
Армия. Фото: пресс-служба миноброны

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступает за сокращение численности армии и предлагает направить больше средств на ее перевооружение.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета, но мы понимаем, что бюджет – это цифра, которую всегда не хватает, она защищенная статья для обороны, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - сказал Арахамия.

Он добавил, что увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Арахамия является председателем подкомитета по вопросам надзора за деятельностью правоохранительных и разведывательных органов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается День украинского казачества и День защитника Украины. День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим.


14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.

Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в этот день

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