Сьогодні День захисника України. Які заходи проходять в Києві в цей день

, в який в Києві буде проходити відразу кілька . в цей день - 14 жовтня, в Україні відзначають державне свято - День захисника України і День українського козацтва. Сьогодні в Україні офіційний вихідний цікавих заходів . в цей день - 14 жовтня, в Україні відзначають державне свято - День захисника України і День українського козацтва.

Українські Новини зібрали інформацію про заходи, на які можна сходити в столиці.

Урочистості з нагоди Дня захисника України перед будівлею Верховної Ради

14 жовтня на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради України відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня захисника України. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вручить сертифікати на призначення стипендій на 2020-2021 навчальний рік 54 курсантам і слухачам за особливі успіхи в навчанні та науковій діяльності та зразкову військову дисципліну.

День захисника України в музеї історії

Музей історії України підготував святкову програму до Дня Захисника України. Вона складається з фінішу велопробігу до свята, екскурсії про сучасну російсько-українську війну і політв'язнів Кремля, презентації видання "Народний Герой України" і екскурсії про драму України у Другій світовій війні.

Чарівна екскурсія по Києву

Крім усього іншого, 14 жовтня українці святкують Покрову. У цей день наші пращури починали гадати на майбутній шлюб і сімейне життя. На екскурсії по Києву можна буде дізнатися, що робити в це свято, щоб шлюб був щасливим, де загадувати бажання, як знайти храм із чудотворними іконами і що робити, щоб рік був успішним. А на цьому заході розкажуть, як свято Покрови пов'язаний з народною побутовою магією і чому ритуали в цей день не є гріхом.

Свято хризантем на Співочому полі

У парку "Співоче поле" змогли поєднати квіти і солодощі. Гостей чекає Долина льодяників, Фабрика солодощів, Пряниковий будинок, зефірна фортеця, містечко пекарів і багато іншого. Всього більше ніж 10 "солодких" композицій, зроблених з 30 000 хризантем. Гостей виставки просять надягати захисні маски, користуватися антисептиками і дотримуватися соціальної дистанції.

День Захисника України в Протасовому Яру

На перехресті вулиць Нечуй-Левицького та Божкова яру місцева громада святкуватиме День захисника України. Планується відкриття пам'ятного знаку загиблим захисникам України і нового флагштока.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила виплатити 0,8-1,5 тис. гривень одноразової допомоги 29 тис. киян, зокрема сім'ям Героїв Небесної сотні, учасникам бойових дій на Донбасі, волонтерам, до Дня захисника 14 жовтня.

Також ми писали, чи будуть працювати банки в День захисника України.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини