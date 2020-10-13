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13 жовтня 2020, вівторок, 10:13 11
Життя 2020-10-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
Покрова Пресвятої Богородиці відзначається 14 жовтня. Головні прикмети цього дня

Покрова Пресвятої Богородиці відзначається 14 жовтня. Головні прикмети цього дня

Александр Савич
Покрова Пресвятой Богородицы, свято, Прикмети, Покрова, 14 жовтня
Покрова Фото: liveinternet.com
Покрова Фото: liveinternet.com

Покрову Пресвятої Богородиці, яка з 2014 року збігається зі святом Дня захисника України, православні християни відзначають 14 жовтня. Українські Новини розкажуть про прикмети, які пов'язані з цим днем.

За легендою, саме в цей день військо на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Жителі міста молилися Божій Матері з проханням про порятунок міста. Богородиця з'явилася перед ними і вкрила їх своїм покровом (омофором).

В цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Саме в свято Покрова Пресвятої Богородиці починається пора осінніх весіль.

Народні прикмети :

  • Яка погода на Покрову, такою буде і зима.
  • Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня - зима буде тепла, якщо ж вишня зелена - зима буде люта.
  • Вранці вітер з півдня, а після обіду з півночі - початок зими буде теплим, але згодом холодніше.
  • Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в листопаді і грудні.
  • На Покрову вітер - весна буде вітряна.
  • Відліт журавлів до Покрови - на ранню зиму.
  • Якщо на Покрову сніг - буде багато весіль.

Також незаміжні дівчата в цей день намагалися повеселитися, оскільки вірили, що так можна зустріти гідного нареченого.

Крім того, вважалося, що якщо господиня напече багато млинців, то в зимову холоднечу в будинку буде тепло.

Як повідомляли Українські новини, 14 жовтня в Україні - державний вихідний день.

Також до Дня захисника майже 30 тис. киян отримають матеріальну допомогу.

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