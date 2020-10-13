Покрова Пресвятої Богородиці відзначається 14 жовтня. Головні прикмети цього дня

Покрову Пресвятої Богородиці, яка з 2014 року збігається зі святом Дня захисника України, православні християни відзначають 14 жовтня . Українські Новини розкажуть про прикмети, які пов'язані з цим днем.

За легендою, саме в цей день військо на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Жителі міста молилися Божій Матері з проханням про порятунок міста. Богородиця з'явилася перед ними і вкрила їх своїм покровом (омофором).

В цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Саме в свято Покрова Пресвятої Богородиці починається пора осінніх весіль.

Народні прикмети :

Яка погода на Покрову, такою буде і зима.

Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня - зима буде тепла, якщо ж вишня зелена - зима буде люта.

Вранці вітер з півдня, а після обіду з півночі - початок зими буде теплим, але згодом холодніше.

Якщо в цей день сніг не покрив землю - не покриє в листопаді і грудні.

На Покрову вітер - весна буде вітряна.

Відліт журавлів до Покрови - на ранню зиму.

Якщо на Покрову сніг - буде багато весіль.

Також незаміжні дівчата в цей день намагалися повеселитися, оскільки вірили, що так можна зустріти гідного нареченого.

Крім того, вважалося, що якщо господиня напече багато млинців, то в зимову холоднечу в будинку буде тепло.

Як повідомляли Українські новини, 14 жовтня в Україні - державний вихідний день.

Також до Дня захисника майже 30 тис. киян отримають матеріальну допомогу.

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