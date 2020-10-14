Сьогодні відзначається День захисника України: красиві привітання в картинках

У середу, 14 жовтня, в Україні відзначається День захисника України і День українського козацтва. У зв'язку з цим в українців є додатковий вихідний посеред тижня. В честь цього Українські Новини підготували святкові картинки і листівки. День захисника українці відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є неробочим. Привітати сьогодні варто як захисників, так і захисниць України День захисника України, День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці. Картинка: pinterest C Днем захисника України. Картинка: pinterest Привітання з Днем захисника України. Картинка: pinterest В Україні святкують День захисника. Картинка: pinterest Вітання з 14 жовтня. Картинка: pinterest C Днем українського козацтва. Картинка: pinterest Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям. Крім того, всі банки 14 жовтня буде закрито. Тим часом до Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунутий вимоги владі.