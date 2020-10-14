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  • Сьогодні відзначається День захисника України: красиві привітання в картинках
14 жовтня 2020, середа, 06:20 30
Lifestyle 2020-10-14T07:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначається День захисника України: красиві привітання в картинках

Сьогодні відзначається День захисника України: красиві привітання в картинках

Валерия Драгомирова
свято, привітання в картинках, День захисника України, 14 жовтня

У середу, 14 жовтня, в Україні відзначається День захисника України і День українського козацтва. У зв'язку з цим в українців є додатковий вихідний посеред тижня. В честь цього Українські Новини підготували святкові картинки і листівки.

День захисника українці відзначають починаючи з 2014 року, з 2015 року цей день є неробочим.

Привітати сьогодні варто як захисників, так і захисниць України

День захисника України, День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці. Картинка: pinterestДень захисника України, День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці. Картинка: pinterest

C Днем захисника України. C Днем захисника України. Картинка: pinterest

Привітання з Днем захисника України. Картинка: pinterestПривітання з Днем захисника України. Картинка: pinterest

В Україні святкують День захисника. Картинка: pinterestВ Україні святкують День захисника. Картинка: pinterest

Вітання з 14 жовтня. Картинка: pinterestВітання з 14 жовтня. Картинка: pinterest

C Днем українського козацтва. Картинка: pinterestC Днем українського козацтва. Картинка: pinterest


Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Крім того, всі банки 14 жовтня буде закрито

Тим часом до Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунутий вимоги владі. 

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