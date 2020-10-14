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14 жовтня 2020, середа, 17:42 11
Суспільство 2020-10-14T19:45:02+03:00
Українські Новини
В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами і димовими шашками

В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами і димовими шашками

Ольга Фандорина
Марш УПА, хода, День захисника України, 14 жовтня

Близько 6 тис. людей завершили традиційний марш на честь Української повстанської армії (УПА) в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Марш почався о 14:00 біля парку Шевченка.

Активісти пройшли по Хрещатику, Майдану Незалежності, вулиці Інститутській і завершили марш біля Офісу Президента о 16:30.

Під час ходи кількість учасників збільшилася з 4 до 6 тис. осіб.

В акції взяли участь політичні партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус".

Хода пройшла без ексцесів, але активісти запускали димові шашки.

Під час акції націоналісти скандували гасла "Україна - понад усе", тримаючи в руках транспаранти з написами "УПА - армія непереможених".

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