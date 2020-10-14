В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами і димовими шашками

Близько 6 тис. людей завершили традиційний марш на честь Української повстанської армії (УПА) в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Марш почався о 14:00 біля парку Шевченка.

Активісти пройшли по Хрещатику, Майдану Незалежності, вулиці Інститутській і завершили марш біля Офісу Президента о 16:30.

Під час ходи кількість учасників збільшилася з 4 до 6 тис. осіб.

В акції взяли участь політичні партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус".

Хода пройшла без ексцесів, але активісти запускали димові шашки.

Під час акції націоналісти скандували гасла "Україна - понад усе", тримаючи в руках транспаранти з написами "УПА - армія непереможених".

Українські Новини раніше повідомляли, які заходи проходять в Києві в День захисника.

Президент Володимир Зеленський в День захисника України заявив, що запорукою подальшого світу і вільного розвитку країни буде тільки сильне військо.

14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини