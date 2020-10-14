В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами і димовими шашками

Близько 6 тис. людей завершили традиційний марш на честь Української повстанської армії (УПА) в Києві. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій. Марш почався о 14:00 біля парку Шевченка. Активісти пройшли по Хрещатику, Майдану Незалежності, вулиці Інститутській і завершили марш біля Офісу Президента о 16:30. Під час ходи кількість учасників збільшилася з 4 до 6 тис. осіб. В акції взяли участь політичні партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус". Хода пройшла без ексцесів, але активісти запускали димові шашки. Під час акції націоналісти скандували гасла "Україна - понад усе", тримаючи в руках транспаранти з написами "УПА - армія непереможених". Українські Новини раніше повідомляли, які заходи проходять в Києві в День захисника. Президент Володимир Зеленський в День захисника України заявив, що запорукою подальшого світу і вільного розвитку країни буде тільки сильне військо. 14 жовтня ще відзначається Покров Пресвятої Богородиці. У цей день існує велика кількість прикмет, пов'язаних як з погодою, так і з заміжжям.