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14 жовтня 2020, середа, 16:20 8
Суспільство 2020-10-14T18:30:04+03:00
Українські Новини
"Правий сектор" проводить в Києві Марш УПА: беруть участь понад 3000 осіб

"Правий сектор" проводить в Києві Марш УПА: беруть участь понад 3000 осіб

Ольга Фандорина
Марш УПА, Правий сектор, Марш у Києві
Марш УПА-2020
Марш УПА-2020

Близько 3 тис. Націоналістів почали марш на честь Української повстанської армії (УПА) в Києві в день захисника України.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Подія почалася мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Учасники маршу рухаються до центральних вулиць міста.

Зокрема, до Майдану Незалежності, Хрещатику, вулиці Інститутської.

Планується закінчити акцію біля будівлі Офісу Президента на вулиці Банкової.

В акції беруть участь всеукраїнське об'єднання "Свобода", партія "Правий сектор" і "Національний корпус".

Серед присутніх лідерів політичних партій - Олег Тягнибок (ВО "Свобода") і Андрій Білецький - лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов").

Марш УПА-2020Марш УПА-2020

Раніше Київська міська державна адміністрація отримала 3 заявки на проведення масових заходів.

У "Свобода" заявило про проведення спортивно-розважального заходу з 10:00 до 17:00 на 100 осіб на вулиці Оноре де Бальзака.

Громадянське об'єднання "Центр гуманітарних місій" проводить велопробіг з 9:00 до 13:00 за маршрутом "Михайлівська площа - Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Крім того, Українські Новини раніше повідомляли, які заходи проходять в Києві в День захисника.

Президент Володимир Зеленський в День захисника України заявив, що запорукою подальшого світу і вільного розвитку країни буде тільки сильне військо.

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